Поліцейських, які не пройшли атестацію, звільнять у лютому

17/01/2017 Розмір тексту:

Поліцейські, які не пройшли атестацію, але ще не звільнені з правоохоронних органів, будуть звільненні остаточно 12 лютого. Про це повідомив Олександр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопільській області під час прес-конференції 16 січня.

– Атестацію не пройшли тільки двоє осіб, які не будуть призначені у постійний штат, – розповів керівник відомства. – Підлягають звільненню згідно рішень атестаційних комісій 76 осіб. Висунуто на вищі посади 129 осіб, на нижчі – 59. Із 76 осіб більшість вже звільнено з органів внутрішніх справ, частина ще на лікарняному та перебувають у судових тяжбах: оскаржують рішення атестаційних комісій. Але 12 лютого всі будуть звільненні, тому що 12 грудня всі були попереджені про скорочення. Відповідно до законодавства, за два місяці після попередження працівники мають бути звільнені. Звичайно, якщо суд когось підтримає, то вони будуть поновлені на роботі.

Раніше постійний штат управління в нашій області становив 3324 працівника, а після реформування залишилося 2217 штатних одиниць. З них зараз 519 вільних. В управлінні працюють над тим, щоб якомога швидше набрати нових працівників. Зокрема, оголосили конкурс на 27 посад оперуповноважених працівників карного розшуку.

– Запрошую всіх бажаючих прийняти участь в конкурсі, – каже Олександр Богомол. – Дані, які треба подати розміщені на сайті ГНПУ. Проведемо цей конкурс за два тижні: кандидати пройдуть медичне обстеження, спеціальну перевірку, тест на рівень фізичної підготовки і потім відібрані кандидати поїдуть на навчання. Нагадаю, що з листопада поліцейські отримують нову зарплату. Так, мінімальна зарплата оперуповноваженого – 10 тисяч 240 гривень.

Триватиме конкурс до 26 січня. Детальніше з його умовами та процесом відбору можна ознайомитися тут.

Ольга Трач

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