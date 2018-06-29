Поліцейському, який відмовився від величезного хабаря, дадуть премію? ВІДЕО

29/06/2018 Розмір тексту:

Відзначити правоохоронця, який повідомив про спробу дати йому рекордний хабар і цим зберіг чимало людських життів, планують на Тернопіллі.

Нагадаємо, на території одного із сіл Монастириського району Тернопільської області працівники поліції виявили 3 га посівів коноплі. Після цього житель Івано-Франківська звернувся до начальника Монастириського відділення поліції ГУНП в області із пропозицією. За хабар у сумі 500 євро і 70 тис. грн правоохоронець мав «забути» про нарковмісну рослину. Проте поліцейський рапортом повідомив про факт пропозиції неправомірної вигоди своє керівництво. Досудове розслідування ще триває, а підозрюваний перебуває у СІЗО, повідомляє Терен.

Про це на засіданні колегії обласної держадміністрації 27 червня розповів головний поліцейський Тернопілля Олександр Богомол.

До речі, за інформацією, яку можна вільно знайти в Інтернеті, начальником Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в області є Владислав Лазебнік. Окрім заробітної плати за основним місцем роботи, він у 2017 р. отримував доходи від юридичної особи, зареєстрованої в Україні, – «Лемківська Мрія». Це були «гонорари та інші виплати згідно із цивільно-правовим правочинами». Тож премія чи інша віддяка за хорошу службу зайвими для чоловіка, який виховує дві доньки, не будуть. Саме про це на колегії ОДА попросив Олександра Богомола голова обласної держадміністрації Степан Барна.

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