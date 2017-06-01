Поліцейському-хабарнику, якого затримали сьогодні у центрі Тернополя, “світить” 12 років тюрми

01/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні опівдні в центрі Тернополя працівники СБУ затримали поліцейського під час отримання хабара у розмірі 500 доларів.

Працівник управління захисту економіки обласної поліції вимагав хабар за непритягнення до відповідальності. Затримували хабарника працівники СБУ на очах у десятків тернополян.

Під час спецоперації підозрюваному різку стало погано, він кілька разів втрачав свідомість. Допомогу надавали лікарі швидкої допомоги. Вони констатували високий тиск і наполягали на госпіталізації.

Прибув на місце події і керівник обласної поліції Олександр Богомол. Він констатував факт затримання і відзначив про необхідність розслідування справи.

За словами правоохоронців, поліцейському загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Софія Романська