Поліцейському-хабарнику, якого затримали сьогодні у центрі Тернополя, “світить” 12 років тюрми
Сьогодні опівдні в центрі Тернополя працівники СБУ затримали поліцейського під час отримання хабара у розмірі 500 доларів.
Працівник управління захисту економіки обласної поліції вимагав хабар за непритягнення до відповідальності. Затримували хабарника працівники СБУ на очах у десятків тернополян.
Під час спецоперації підозрюваному різку стало погано, він кілька разів втрачав свідомість. Допомогу надавали лікарі швидкої допомоги. Вони констатували високий тиск і наполягали на госпіталізації.
Прибув на місце події і керівник обласної поліції Олександр Богомол. Він констатував факт затримання і відзначив про необхідність розслідування справи.
За словами правоохоронців, поліцейському загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.
Софія Романська
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