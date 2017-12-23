Поліцейські знайшли злочинців, які ошукали тернополянина через сайт “OLX”

23/12/2017 Розмір тексту:

В четвер, 21 грудня, на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Чоловік повідомив, що попав в халепу через шахрайську схему.

За словами потерпілого, він розмістив оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж автомобільних коліс. Через певний проміжок часу пролунав дзвінок. Незнайомець повідомив, що працює директором однієї із фірм та його зацікавив товар.

Сторони обумовили суму винагороди в розмірі 19 000 гривень та місце зустрічі. За домовленістю, продавця мав зустріти водій легківки та перевантажити майно.

Коли терноплянин приїхав за вказаною адресою, його вже очікувала автівка, аби забрати товар. Псевдопрацівник запевнив, що кошти краянину передасть бухгалтер в приміщенні офісу.

Нічого не запідозривши заявник відправився за винагородою в приміщення будівлі, яка розташована поряд. Знайти вказану особу йому не вдалося, а вже через вікно помітив, як автобус з його майном їде у невідомому напрямку. Потерпілий зрозумів, що його ошукали та одразу зателефонував в поліцію.

Поліцейські, які прибули на місце події, завдяки камерам відеоспостереження встановили номерні знаки транспортного засобу та особу власника.

Перевіривши адреси, за якими може перебувати зловмисник, знайшли товар. Через якийсь час по викрадене прийшов й сам крадій. Чоловік зізнався, що колеса мав відправити в сусідню область. Саме про це його попросив товариш, який знаходиться в місцях позбавлення волі.

Заявнику повернули його майно, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.