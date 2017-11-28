Поліцейські знайшли 19-річну дівчину, яка “загуляла” з друзями

28/11/2017 Розмір тексту:

27 листопада до Тернопільського відділення поліції звернувся мешканець села Острів Тернопільського району.

Чоловік повідомив, що його донька 1998 року народження ще 25 листопада пішла з помешкання родички та не повернулася, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Працівники поліції розшукали дівчину. Допоки схвильовані родичі шукали дівчину, краянка відпочивала з друзями. Злочинних проявів щодо дівчини поліція не встановила.