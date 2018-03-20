Поліцейські встановили особу “шумахера”, який влаштував “гонку” на проспекті Бандери. ВІДЕО

20/03/2018 Розмір тексту:

Поліцейські встановили особу водія, який влаштував у Тернополі небезпечні гонки.

Відео, на якому відзняте грубе та неодноразове порушення правил дорожнього руху, днями з’явилось в Інтернеті.

З його допомогою правоохоронцям і вдалось знайти самовпевненого водія-порушника.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.