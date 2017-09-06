Поліцейські спіймали грабіжника, який напав у парку на жінку

06/09/2017 Розмір тексту:

Раніше судимого тернополянина затримали працівники Тернопільського відділу поліції за вчинення грабежу. Як встановили правоохоронці підозрюваний скоїв даний злочин ще влітку.

Нагадаємо, 22 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка розповіла, що серед білого дня в парку «Топільче» до неї підійшов невідомий та вихопив з рук мобільний телефон марки «LG-440». За допомогою потерпіла звернулась до поліцейських.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Підозрюваний, 36-річний тернополянин вже неодноразово судимий за майнові злочини та нанесення тілесних ушкоджень. Викрадений телефон мешканець обласного центру реалізував в ломбард.

Зловмиснику оголошено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.

Грабіжник відповідатиме перед законом згідно статті 186 ККУ, санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.