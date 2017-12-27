Поліцейські щодня проводять рейди тернопільськими ринками. ВІДЕО

27/12/2017 Розмір тексту:

З наближенням Новорічних і Різдвяних свят працівники поліції краю посилили контроль за недопущенням самовільних вирубок та безконтрольним перевезенням хвойних дерев. З цією метою правоохоронці організовують спеціальні рейди для виявлення стихійних місць торгівлі та перевіряють, чи законно зрубані ялинки.

Вже 25 грудня в області сформовано спеціальні мобільні групи. До них увійшли не тільки поліцейські, а й працівники лісових господарств, громадські інспектори з охорони довкілля. Щодня правоохоронці у складі більше двадцяти таких формувань вирушають у рейд місцевими ринками. При перевірці новорічних дерев поліцейські дивляться, чи наявна квитанція купівлі у власника та чи є чіп на ялинці. За ним перевіряється інформація про місце придбання, вартість дерева.

– Основне завдання таких заходів – виявити несанкціоновану торгівлю хвоєю, – розповідає дільничний інспектор Тернопільського відділу поліції Віктор Бондар. – Торгівля з рук у невстановлених місцях є адміністративним правопорушенням.

Про порушення збуту об’єктів рослинного світу попереджає і державний інспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Василь Дуда.

– Згідно чинного законодавства осіб, які торгують без відповідних документів штрафуватимуть на суму від п’ятисот до тисячі сімсот гривень, – зазначає екологічний інспектор.

Нагадуємо, що реалізація новорічних ялинок повинна проводитись лише при наявності електронного маркування. Єдиним документом на право перевезення новорічних ялинок є товарно-транспортна накладна встановленого взірця з відповідними відмітками відвантажувача, видана лісогосподарським підприємством.

Громадяни, які куплятимуть ялинки без відповідного чіпа також будуть притягуватись до адміністративної відповідальності.