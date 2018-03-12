Поліцейські обійшли пів Тернополя, шукаючи восьмикласника

12/03/2018 Розмір тексту:

З проханням допомогти знайти тринадцятилітнього сина до поліцейських Тернополя близько 23:32 11 березня звернувся батько хлопця. Чоловік повідомив, що його син в обідяну пору пішов гуляти і зник, а телефон не відповідає.

На пошуки дитини були підняті патрульні, працівники поліції міста та області, які обходили територію обласного центру, а особливо мікрорайони Східний та Канаду.

За словами Петра Тиховича, керівника ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області, у ході пошуків оперативникам вдалося встановити, що восьмикласник пішов гуляти з двома однолітками, які також батькам нічого не повідомили. Останні займалися пошуками дітей самостійно.

Телефон одного з хлопців періодично з’являвся в мережі, але юнак на дзвінки не відповідав. Петро Тихович каже, що близько другої ночі син заявника зателефонував мамі з іншого номера і повідомив, що його мобільний розрядився, а він знаходиться неподалік дому і скоро прийде.

Проте хлопця не було. Найшли його та товаришів представники ювенальної превенції в дворі 15-ї школи і уже о 4:30 ранку діти були дома. З батьками та малолітніми спілкуватимуться правоохоронці та психологи.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.