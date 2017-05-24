Поліцейські “обеззброїли” абітурієнта, що намагався пронести на тестування мобільний телефон

23/05/2017 Розмір тексту:

Вже сьомий рік поспіль працівники поліції охорони стежать за порядком та законністю проведення ЗНО. На кожному з 24-ох пунктівтестування залучені співробітники Управління поліції охорони в Тернопільській області.

Для них поставлено чітке завдання та розписані обов’язки. Працівники поліціїохороняють тестові матеріали, за вимогою проводять сканування учасниківтестування ручними металошукачами задля виявлення і усунення забороненихпристроїв.

Співробітники Управління поліції охорони відповідають за цілісність та збереження тестів, пильно стежать за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування та за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільними телефонами та іншими технічними пристроями.

Сьогодні, в одній з тернопільських шкіл, виявили лише одного школяра, якийвирішив «полегшити» собі життя та пронести мобільний телефон. Як наслідок, його «обеззброїли» поліцейські охорони та попросили покинути пункт тестування, повідомляють в управлінні поліції охорони в Тернопільській області.