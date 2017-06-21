Поліцейські і муніципали взялися за “мандруючий” кіоск на Шептицького
Металевий кіоск на вулиці Шептицького, який «з’їхав» із газону на проїжджу частину, успішно повернули на газон.
Тимчасова споруда з’явилася там нещодавно і розрахована на два торгових місця. Після того, як у засобах масової інформації з’явилися повідомлення про те, що кіоск зсунутий на дорогу, ним зацікавилися у міському відділі поліції. Під час чергового засідання виконавчого комітету начальник Тернопільського відділу поліції ГНПУ у Тернопільській області Сергій Гаврилюк зазначив, що поліція готова до демонтажу цієї споруди у будь-який момент.
Питання це обговорювали під час прийняття рішення про демонтаж інших тимчасових споруд в місті, які не мають відповідних дозвільних документів. Присутній начальник відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр повідомив, що кіоск на Шептицькою має необхідні документи: договір сервітуту та паспорт прив’язки. Утім, поліцейські вже направили у відділ земельних ресурсів запит щодо цього МАФу і міський голова попросив якнайшвидше дати на нього відповідь. Крім того, до кінця дня 21 червня муніципальна міліція спільно з поліцією має з’ясувати чи дійсно власники мають необхідні документи на встановлення на газоні на вулиці Шептицького тимчасової споруди.
Щодо проекту рішення, то цього разу йшлося про демонтаж 18-ти тимчасових споруд. Упродовж 10-ти днів їх повинні забрати з вулиць. Заступник міського голови Вікторія Остапчук зазначила, що до 5 липня буде завершено обстеження всього Тернополя на предмет розташування МАФів, встановлених незаконно. Рішення про демонтаж таких споруд прийматимуть на наступних засіданнях виконкому.
Ольга Трач
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