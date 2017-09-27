Поламані ноги і багато травм: у Тернополі мотоцикл “вилетів” на тротуар. ФОТО

27/09/2017 0
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За попередньою інформацією, мотоцикліст на чеських номерах, не справившись з керуванням, вилетів на великій швидкості на тротуар на вул Текстильній біля заправки.

Водія та хлопця-пасажира з численними травмами забрала швидка, повідомляє “20 хвилин“.

– Мотоцикліст їхав в сторону вулиці Збаразької, з”їхав на узбіччя і вдарився в бардюр, – каже перехожий. – З ним їхав ще пасажир, обоє молоді і без шоломів. Їх забрала швидка, в них ноги поломані і ще багато травм.

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