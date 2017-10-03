Поки влада планує закривати районну лікарню, аграрії Лановеччини допомагають розвивати сімейну медицину. ФОТО

03/10/2017 Розмір тексту:

Реформа медицини на місцях ще далека до ідеалу, вважають в Лановецькій районній організації Аграрної партії. Там впевнені, що прості люди від недопрацювання місцевої влади страждати не повинні.

Саме тому, директор ТОВ “Агро-Ланівці” Іван Хаблюк та керівник районної Ланівецької організації Аграрної партії Олег Дармограй закупили та передали сімейному лікарю села Якимівці мобільний кардіограф, повідомляють на фейсбук-сторінці компанії “Агропродсервіс”.

“Так ми простими справами робимо медицину ближчою до людей”. – вважають ініціатори доброї справи.

До слова, коштів на повноцінну роботу медичної галузі області постійно бракує. Особливо в таких районах, як Лановецький, де економіка знаходиться не в найкращому стані. Це призвело до страйку лікарів напередодні засідання колегії ОДА. Медики справедливо вимагають зароблених коштів. Влада лише безпорадно розводить руками.