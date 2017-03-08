Поки ученицю з Тернопільщини шукали батьки і поліція, вона гостювала у знайомих

08/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Правоохоронці Бучацького відділення поліції знайшли безвісти зниклу Надію Бойко.

Дівчина ще 23 лютого виїхала з дому на навчання і пропала.

Поліцейські розшукали її в Гусятинському районі. Неповнолітня гостювала у знайомих, об’єктом злочинних посягань не стала.  Після відповідного документування дівчину повернуть батькам, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,298 / 9.48m