Поки ученицю з Тернопільщини шукали батьки і поліція, вона гостювала у знайомих

08/03/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Бучацького відділення поліції знайшли безвісти зниклу Надію Бойко.

Дівчина ще 23 лютого виїхала з дому на навчання і пропала.

Поліцейські розшукали її в Гусятинському районі. Неповнолітня гостювала у знайомих, об’єктом злочинних посягань не стала. Після відповідного документування дівчину повернуть батькам, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.