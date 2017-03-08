Поки ученицю з Тернопільщини шукали батьки і поліція, вона гостювала у знайомих
08/03/2017 0
Розмір тексту:
Правоохоронці Бучацького відділення поліції знайшли безвісти зниклу Надію Бойко.
Дівчина ще 23 лютого виїхала з дому на навчання і пропала.
Поліцейські розшукали її в Гусятинському районі. Неповнолітня гостювала у знайомих, об’єктом злочинних посягань не стала. Після відповідного документування дівчину повернуть батькам, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Адміністратор торгового залу
Продавець-консультант