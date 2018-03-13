Поки теща була на заробітках, зять її обікрав

13/03/2018 Розмір тексту:

До поліцейських Бучацького відділення поліції із заявою звернулася жителька райцентру і повідомила, що поки вона перебувала на сезонних роботах у Польщі, хтось скористався її банківською карткою і викрав звідти 2300 гривень.

Правоохоронці встановили, до крадіжки причетний зять потерпілої – 24-річний житель села Переволоки. Молодий чоловік мешкає в будинку тещі, тож знав, що в останньої є банківська картка, на якій жінка завжди зберігає якусь суму. Коли бучаччанка подалася на заробітки, зять гроші привласнив.

У скоєному зловмисник зізнався. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.