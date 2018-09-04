Поки мешканка Тернопільщини поралася по господарству, з її хати винесли золота на 100000 гривень

04/09/2018 Розмір тексту:

За минулу добу двоє краян потерпіли через власну безпечність. Люди, покидаючи домівки, залишили незачиненими вхідні двері і вікна і туди легко проникли злодії.

15 золотих ювелірних виробів зникло з помешкання мешканки села Струсів на Теребовлянщині. Той факт, що жінка перебувала на господарстві, не зашкодив злодію непомітно зайти до хати та знайти цінні речі. Господиня навіть одразу не помітила, що стала жертвою крадіжки. Збитки жінка оцінила у понад сто тисяч гривень, повідомляють у поліції.

Потерпіла від рук невідомого і мешканка села Гиньківці Заліщицького району. Крадій забрався до хати через відчинене вікно та знайшов заощадження – 4500 гривень.