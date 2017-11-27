Поки хлопчика шукали поліція, рятувальники та односельці, він ховався на горищі

27/11/2017 Розмір тексту:

24 листопада близько 16 години співробітникам Тернопільського відділення поліції повідомили про зникнення 9-річного хлопчика жителя села Плотича. На пошуки школяра негайно виїхало більше півсотні правоохоронців. Усі розуміли, що дитину потрібно знайти ще до настання ночі.

Працівники районного відділення поліції, спецпризначенці, кінологи, рятувальники, громада села організувалися та оглядали село. Батьки не знали куди міг податися їхній син і лише згодом пригадали, що того дня насварили хлопчика.

Допоки пошукова група прочісувала територію села, щось спонукало старшого лейтенанта Тараса Новосада разом із колегою зі слідчо-оперативної групи повернутися на подвір’я та повторно оглянути все обійстя. Мабуть, спрацювало особливе поліцейське чуття, інтуїція.

– Я задумався, де б міг сховатися 9-річний хлопчик, де в такому віці діти почуваються найбезпечніше – вдома! – розповідає оперуповноважений сектору кримінальної поліції Тернопільського районного відділення нацполіції ТарасНовосад. – Зазирали у всі господарські будівлі, кликали малого на ім’я і, зрештою, почули якийсь тихий звук на горищі. Була майже північ, коли ми знайшли пропажу.

Хлопчик після сварки з мамою заховався на горищі й заснув там. Побачивши в своїй схованці поліцейського у формі, він добряче злякався, а ще боявся, що його знов сваритимуть.

Маленького втікача повернули батькам. Хлопчик почувався добре, але дуже змерз, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.