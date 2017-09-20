Поки батьки та поліція розшукували підлітка, той відпочивав з друзями

20/09/2017 Розмір тексту:

Про зникнення неповнолітнього сина 18 вересня повідомила тернополянка. Близько 18 год. хлопець сказав, що йде гуляти в центр. Коли до ночі він так і не повернувся, жінка звернулася до правоохоронців.

Майже добу 16-річного парубка розшукували рідні та поліцейські, а він, як з’ясувалося пізніше, увесь цей час відпочивав з друзями.

Місце знаходження неповнолітнього гуляки правоохоронці встановили, а відтак доправили додому, де провели з ним профілактичну бесіду. За час своєї відсутності хлопець жертвою злочинів не став, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.