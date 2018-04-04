Покращення співпраці з Українською нацменшиною Сербії обговорили в Тернопільській ОДА. ФОТО

04/04/2018 Розмір тексту:

Співпраця між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Українською Національною Меншиною Сербії є досить тривалою – 11 років. Наше співробітництво відбувається в рамках діючого меморандуму і дуже важливо, що цей меморандум підкріплений конкретними програмами та реальними справами. На цьому зауважив заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс під час зустрічі з делегацією з Сербії, яку представляли Мирослав Каленюк, Стефан Семянів та Далібор П’єкні.

Як наголосив Ігор Вонс, одним з інструментів реалізації спільних заходів є обласна програма співпраці із закордонними українцями.

«Бажання зберегти національну ідентичність, прагнення відродити культурні скарби українського народу стало важливою і позитивною рисою Національної ради української меншини Сербії, – зазначив Ігор Вонс. – Поза сумнівом, Національній Раді української меншини вдалось згуртувати українців, які незважаючи на географічну відстань готові до консолідації та взаємопідтримки. Ми високо цінуємо сьогоднішній рівень співробітництва та щирі добросусідські відносини, й надалі докладемо всіх зусиль, щоб наше партнерство зміцнювалось та розвивалось, щоб традиції української культури в Сербії не забувались, а примножувались новими проектами, і тісними міжлюдськими зв’язками, адже це важлива основа партнерства!»

Заступник голови ОДА відзначив також важливість спільних уже реалізованих проектів, а саме: постійну участь делегації Тернопільської області у Фестивалі української культури «Калина», відпочинок та оздоровлення дітей сімей військовослужбовців області, які є учасниками АТО.

«Враховуючи взаємну зацікавленість у розширенні двостороннього співробітництва з Національною радою української меншини Сербії ми можемо переходити до економічної співпраці. Тому будемо щиро раді вас бачити на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest 2018», що відбудеться 24-25 травня 2018 року», – акцентував Ігор Вонс.

Принагідно, під час зустрічі сторони обговорили можливі напрями співпраці. Це й організація відпочинку та оздоровлення дітей сімей військовослужбовців області; організація Днів Тернопільщини в Сербії, яка передбачає культурні, освітні, економічні заходи та презентацію краю. Така презентація, до слова, уже вдруге проходила у Києві.

Ще одним важливим напрямом співпраці, за словами заступника голови облдержадміністрації, є участь аматорських колективів української національної меншини Сербії у фестивалях, які відбуваються на території області, зокрема, святі народних ремесел, фольклору та хореографії «Дзвони Лемківщини», «Борщівська вишиванка», «Тернопільські обереги», Святах замків тощо, а також організація участі делегації зацікавлених підприємців Тернопільщини в українсько-сербському бізнес-форумі та національній експозиції нашої країни на Міжнародному сільськогосподарському ярмарку у Новому Саді.