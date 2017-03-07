Поїхала на навчання і зникла: на Тернопільщині розшукують студентку ПТУ

07/03/2017 0
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Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують неповнолітню Бойко Надію Володимирівну 1999 року народження, уродженку села Звиняч Чортківського району.

Дівчина навчається в ДНЗ «Бучацьке ПТУ». 23 лютого 2017 року близько 15.00 год., виїхала з дому на навчання  і досі її місцезнаходження невідоме, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Прикмети розшукуваної: середньої статури, зріст 155-160 см, темне волосся

Був одягнена у  коричневу балонову куртку, сині джинси, чорні осінні чобітки.

Усіх, хто бачив зниклу дівчину або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські  просять телефонувати за номерами у Бучачі: 8(03544) 2-12-45,  80977205827, 0977983505.

 

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