Пограбувати за 36 секунд: у Тернополі завелися грабіжники-віртуози

26/05/2017 Розмір тексту:

24 травня, близько 00:10 на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця Тернополя. Чоловік повідомив, що в приміщенні його крамниці побували сторонні особи. Як наслідок, з каси викрали всю виручку, а вона не маленька – вісімнадцять тисяч гривень.

Крамниця перебуває під охороною, але зловмисників це не зупинило. Крадії потрапили до приміщення надзвичайно легко – силою виважили двері. На все про все їм знадобилось 36 секунд. Охоронці прибули на місце за дві хвилини, але невідомі вже зникли з місця події.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.