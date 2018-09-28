Поховали монахів, котрі загинули у жахливій аварії на Тернопільщині

28/09/2018 Розмір тексту:

У ДТП на Тернопільщині загинуло троє людей, серед яких – монах та його помічниця зі Світязького Петро-Павлівського монастиря.

Як повідомляє сайт Тернопільського ГУ нацполіції, аварія трапилася 25 вересня близько третьої години. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2106, 1960 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Volkswagen Polo. В результаті удару водій ВАЗу та його двоє пасажирів – жінки 1964 та 1970 років народження, загинули на місці події. В іномарці на момент аварії перебувала родина з Хмельниччини. Їх з травмами доправили до лікарні. Загрози життю родини немає.

Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди. Одна з ймовірних причин – кермувальник «Жигулів» заснув.

Як з’ясувалося згодом, водій був монахом Світязького Петро-Павлівського монастиря, його пасажирка, теж монахиня, жила і працювала в обителі. Про це пише Шацьк. Район.

Ймовірно, ієромонах Харитон, який загинув у аварії, був виснажений нічними Богослужіннями і від перевтоми заснув за кермом.

Поховали ієромонаха Харитона та монахиню Пелагію на території Світязького монастиря сьогодні, 27 вересня.

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