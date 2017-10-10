Походеньки на дискотеку завершилися для чотирьох парубків криміналом

10/10/2017 Розмір тексту:

Співробітники Заліщицького відділення поліції у скоєнні крадіжок підозрюють чотирьох мешканців Заставнівського району Чернівецької області. Зловмисники, троє з яких неповнолітні, викрали глибинні насоси.

Одразу четверо жителів села Виноградне Заліщицького району із заявами про крадіжки звернулися до місцевих поліцейських. З їх слів, невідомї особи вночі викрали насоси, які були встановлені у Дністрі, і з допомогою яких вони брали з річки воду.

Поліцейські встановили, до крадіжки причетні четверо жителів сусідньої області. Хлопці часто бували у Виноградному на дискотеці, от й помітили у воді насоси. Однієї ночі на плавзасобі причалили до берега, повиймали з Дністра глибинні насоси, вартість кожного з яких п’ять-шість тисяч гривень, повантажили і подалися додому. Крадене поліцейські у них вилучили.

Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 185 ККУ. Старшому зі злодійського квартету – 19 річному жителю села Василів також інкримінують частину першу статті 304 КК – втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх, повідомляють у поліції.