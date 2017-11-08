Погода гидка, самопочуття погане: прогноз до кінця тижня

08/11/2017 Розмір тексту:

Дощову та хмарну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температура повітря залишатиметься плюсовою, однак ймовірність опадів буде високою особливо у західному регіоні. Також передбачають високий рівень вологості.

Дощі та хмарність спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця цього тижня. Метеорологи розповідають: наразі регіон знаходиться під впливом вологих атмосферних фронтів, відтак ймовірність опадів залишається високою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода характеризуватиметься мінливістю. «На Тернопільщині буде хмарно, місцями з незначними проясненнями. Температура повітря: вночі 1 – 3 градуси тепла, 5 – 7 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 3 – 8 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Також в регіоні вночі та вранці можливий туман і невеликі опади у вигляді дощів».

Через підвищену вологість, можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей, – попереджають спеціалісти.

Софія Романська