Погода готує тернополянкам приємний сюрприз

07/03/2017 Розмір тексту:

Теплу і сонячну погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині 8 березня. Запевняють, що цього дня обійдеться без дощів, а температура повітря підвищиться до п’ятнадцяти градусів тепла.

Загалом жителям краю радять готуватися до теплого але примхливого березня. Можливі різкі перепади температур і неочікувані опади у вигляді дощів. Проте до кінця тижня передбачають відносно теплу погоду.

«Очікуємо незначну хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі і вранці можливий незначний туман. Вітер переважатиме південного напрямку, слабкий, середня швидкість 5 – 10 метрів за секунду. Температурні показники: вночі від одного градуса морозу до п’яти градусів тепла, вдень – 9 – 15 градусів тепла. Дев’ятого березня передбачається частково хмарна погода, зате буде досить тепло», – повідомила завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків.

Жителям краю радять бути готовими до примхливого характеру березневої погоди.