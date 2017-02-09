Погано бігла і невпевнено стріляла: Підгрушна невдало виступила на чемпіонаті світу
П’яте місце посіла збірна України з біатлону у змішаній естафеті на чемпіонаті світу, який проходить в австрійському місті Хохфільцен.
Україну підвела Олена Підгрушна. Тернополянка погано бігла й невпевнено стріляла, пише gazeta.ua. На кожному етапі Олена хибила двічі. Після стрільби лежачи Підгрушна йшла взагалі 22-ю. Фінішувала лише 16-ю.
Рятувати ситуацію кинулася Юлія Джима. Киянка увійшла до першого десятку ще до першої стрільби. “Лежку” Юлія відстріляла чисто. Зате схибила одного разу на стійці. А потім сталося щось незрозуміле. Швидка цього року Джима стрімко почала втрачати швидкість. Зрештою Юлія таки фінішувала на 7 сходинці.
Чоловіки виступили значно краще. Сергію Семенову вдалося зберегти сьому сходинку з одним промахом у стійці. Вище всяких похвал біг і стріляв фінішер української збірної Дмитро Підручний. Дмитрові за ідеальної стрільби вдалося потіснити суперників на ще 2 сходинки і фінішувати на 5 місці. При цьому Україна ледве не випередила Італію, яка фінішувала четвертою.
Родзинкою естафети стала суперечка Мартена Фуркада й Антона Шипуліна за друге місце. У підсумку другою фінішувала Франція, а третьою – Росія. Перемогла німецька збірна.
Україна мала шанси на медаль, якби не Олена Підгрушна. Вочевидь, тренери мають вирішити, чи варто ставити тернополянку на класичну жіночу естафету.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Марія09/02/2017
Коли Олена займала перші сходинки, то всі її вихваляли, а тепер чому ганьбите, можливо вона трохи захворіла чи якась інша причина є такому результату. Потрібно підтимувати і вірити в спортсмена, а де ваша підтримка? Отакі то ми земляки, отакі то ми українці……Один промах і вже б розтоптали.