Погано бігла і невпевнено стріляла: Підгрушна невдало виступила на чемпіонаті світу

09/02/2017 Розмір тексту:

П’яте місце посіла збірна України з біатлону у змішаній естафеті на чемпіонаті світу, який проходить в австрійському місті Хохфільцен.

Україну підвела Олена Підгрушна. Тернополянка погано бігла й невпевнено стріляла, пише gazeta.ua. На кожному етапі Олена хибила двічі. Після стрільби лежачи Підгрушна йшла взагалі 22-ю. Фінішувала лише 16-ю.

Рятувати ситуацію кинулася Юлія Джима. Киянка увійшла до першого десятку ще до першої стрільби. “Лежку” Юлія відстріляла чисто. Зате схибила одного разу на стійці. А потім сталося щось незрозуміле. Швидка цього року Джима стрімко почала втрачати швидкість. Зрештою Юлія таки фінішувала на 7 сходинці.

Чоловіки виступили значно краще. Сергію Семенову вдалося зберегти сьому сходинку з одним промахом у стійці. Вище всяких похвал біг і стріляв фінішер української збірної Дмитро Підручний. Дмитрові за ідеальної стрільби вдалося потіснити суперників на ще 2 сходинки і фінішувати на 5 місці. При цьому Україна ледве не випередила Італію, яка фінішувала четвертою.

Родзинкою естафети стала суперечка Мартена Фуркада й Антона Шипуліна за друге місце. У підсумку другою фінішувала Франція, а третьою – Росія. Перемогла німецька збірна.

Україна мала шанси на медаль, якби не Олена Підгрушна. Вочевидь, тренери мають вирішити, чи варто ставити тернополянку на класичну жіночу естафету.