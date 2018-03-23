Подворові обходи роблять студенти в рамках проекту “Медичні огляди в селах Чортківщини”. ВІДЕО

23/03/2018 Розмір тексту:

«Медичні огляди в селах Чортківщини» – таку назву має пілотний проект, у рамках якого студенти місцевого медзакладу проводять подвірні обстеження людей.

Тим, хто цього потребує, виписують ліки, які надає держава в рамках програми «Доступні ліки». Студенти Чортківського державного медичного коледжу вже оглянули мешканців більшої половини Чортківського району.

Для майбутніх медиків – добра практика, для мешканців сіл – вчасна лікарська допомога.

Детальніше в сюжеті TV-4.