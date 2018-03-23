Подворові обходи роблять студенти в рамках проекту “Медичні огляди в селах Чортківщини”. ВІДЕО
23/03/2018 0
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«Медичні огляди в селах Чортківщини» – таку назву має пілотний проект, у рамках якого студенти місцевого медзакладу проводять подвірні обстеження людей.
Тим, хто цього потребує, виписують ліки, які надає держава в рамках програми «Доступні ліки». Студенти Чортківського державного медичного коледжу вже оглянули мешканців більшої половини Чортківського району.
Для майбутніх медиків – добра практика, для мешканців сіл – вчасна лікарська допомога.
Детальніше в сюжеті TV-4.
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