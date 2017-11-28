Подруга поцупила у жительки Тернопільщини золота на кругленьку суму

28/11/2017 Розмір тексту:

Декілька місяців 27-річна жителька Бережан не перевіряла вміст скарбнички з ювелірними прикрасами, а коли відкрила – жахнулася. Зникли золотий ланцюжок з підвіскою, сережки чоловічий перстень та браслет. Збитки оцінили у десять тисяч.

У ході слідства поліцейські встановили, що до крадіжки причетна 25-річна товаришка потерпілої. Дівчина неодноразово бувала вдома у подруги. Під час одного з таких візитів господиня похвалилася золотими прикрасами, які зберігала у шкатулці на шафі. А коли знадобилася гроші, приятелька згадала про чужу скарбничку й потягнула дорогоцінності, залишившись у кімнаті на самоті.

Молодиця зізналася, що прикраси здала у ломбард, а виручені гроші витратила на власні потреби.

Підозрюваній інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.