Подорожчання проїзду в таксі: що кажуть у тернопільських фірмах

21/04/2017 Розмір тексту:

Про те, що деякі тернопільські таксисти підняли мінімалку до 30-35 грн, в редакцію “20 хвилин” повідомила читачка Ірина Сорока. В службах таксі запевняють, що тариф не змінився – 25 грн. Та припускають, що недобросовісні водії інших служб таксі можуть таке робити.

– Минулого тижня почула від таксиста, що тернопільські фірми підіймають тарифи, – каже читачка Ірина Сорока. – Розповідають, що в одних фірм мінімалка зросла з 25 до 30-35 гривень. А в когось – вартість проїзду за кілометр. Причому, тарифи попіднімали більше половини таксистів у Тернополі.

Схоже застереження, каже жінка, почула від таксиста і вчора, 20 квітня. Мовляв, слід перепитувати про вартість, коли сідатимете у авто, бо тарифи зросли, та про це усі мовчать.Про це пише “20 хвилин“.

Подібної інформації, додає вона, також не бачила ні на одному з інформаційних сайтів. Про те, що таксисти піднімають мінімалку у редакцію повідомив і читач Сергій.

– Десь тиждень тому чув таке, що деякі таксисти після 20-21.00 піднімають мінімалку до 35 гривень, – розповідає чоловік. – Але в якій службі таксі, на жаль, не зауважив. Може таксисти це самовільно роблять, адже про підняття тарифів ніде не було ні слова.

Інформацію про підвищення тарифів на проїзд нам не підтвердили в жодній службі таксі з тих, в які нам вдалось додзвонитись. Підняття мінімалки після 20.00 теж не підтвердили.

– Тарифи не змінились, – запевняє керівник служби таксі “Пілот” Микола Корендій. – Мінімальний тариф досі 25 гривень та 6,80 за кілометр по місту. Підкрутити лічильники водії самостійно не можуть. Це виключено.

На “Джокері” тарифи теж не піднімали, каже директор інформаційно-диспетчерської служби таксі “Джокер” Ірина Копачівська. За мінімальний проїзд у таксі цієї служби, як і раніше, беруть 25 грн та 6,80 за км по місту.

– Лічильники, які зараз стоять у таксі, не такі, як колись. Ті лічильники водії могли підкручувати, а ці – точно ні, – пояснює пані Ірина. – Тим більше, люди, які їздять на таксі, знають, як виглядає програма на планшеті, якою користуються служби таксі. Є такі випадки, коли водії з плеймаркету завантажують інші таксометри і ставлять свої тарифи. Ми такі моменти контролюємо і за таке звільняємо.

Місяць тому були подібні випадки, але зараз скарг, щодо тарифів у службу таксі “Джокер” не було, каже Ірина Копачівська.

У службі таксі 549 підняття тарифів теж не підтвердили. У диспетчерській службі кажуть, що тариф теж такий, як був – 25 грн за мінімалку та 6,80 за км по місту. Така ж ситуація на таксі “Шанс”, “ТТ”, VIP, “Оптимальне”.

Додзвонитись у таксі “Чемпіон” журналістам не вдалось. За вказаними в інтернеті номерами телефонів цієї служби таксі – 42-42-00 та 067-340-46-56 можна почути – “Вас вітає тернопільське таксі”.

– Ні, це не таксі “Чемпіон”, – кажуть у диспетчерській службі. – Це 549. “Чемпіон” – це приватники.

Тож якщо водій таксі вимагає більше грошей, ніж встановлені тарифи на проїзд, телефонуйте у диспетчерську службу цього таксі та повідомляйте про порушення, радять у службах таксі.

Нагадаємо, страйк щодо підняття тарифів водії тернопільських служб таксі влаштували 27 березня. Тоді вони просили підняти мінімалку до 35 грн. Але керівники служб таксі всі як один запевнили, що піднімати тарифи не збираються.