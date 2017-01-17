Подорожчання проїду маршрутках: Тернопіль серед лідерів

17/01/2017 Розмір тексту:

Проїзд дорожчає. По всій країні перевізники піднімають тариф – через ціни на бензин і підвищення мінімальної зарплати.

Тернопіль

Тепер квиток в маршрутних таксі Тернополя коштує чотири гривні і три – в тролейбусах. Але куди відчутніше змінилися ціни на проїзд по області.

Львів

Протягом тижня подорожчає проїзд у приміських та міжміських автобусах у Львівській області. У транспорті вже розвісили оголошення.

Подорожчання проїзду для львів’ян не стало сюрпризом. Громадські слухання провели в кінці року. Натомість перевізники пообіцяли покращити якість послуг.

А подорожчання проїзду виправдовують підвищенням мінімальної зарплати, новими податками і зростаючою вартістю обслуговування машин, пише видання Сегодня.

Харків

Квиток в метро в місті планують підняти до чотирьох гривень, а поїздка в наземному електротранспорті подорожчає на 50 копійок. З термінами підвищення в мерії поки не визначилися.

Черкаси

А в Черкасах перевізники піднімуть ціни у кінці січня. При цьому проїзд там все одно залишиться найдешевшим в регіоні. Маршрутки подорожчають на гривню, а тролейбуси – на п’ятдесят копійок півтори до двох гривень.

У мерії нагадують – тарифи не переглядали з 2011 року. І попереджають, цей стрибок – не останній. Далі ціни будуть піднімати із-за вартості пального та долара.