PODOLYANY HALL – ідеальне місце для святкування весіль

21/06/2018 Розмір тексту:

Організація та проведення будь-якого свята вимагає чималих зусиль. Треба продумати безліч деталей, бути готовим до несподіванок та забути про спокійний сон. Найперше, про це варто подбати заздалегідь – оренда залу. Пропонуємо комфортабельне приміщення на 500 місць. Сучасний дизайн та приємна атмосфера буде до вподоби нареченим та гостям. Друге і найголовніше – банкет. Як святкує весілля Тернопіль, котру ресторацію обрати? Не марнуйте часу на пошуки – “Подоляни Холл” – відповідь на Ваші запитання.

Відсвяткуйте своє одруження в Concert Hall.

– концерт холл з великим балконом, на якому можна розмістити додаткові місця. Пара молодят, добре частування, багато простору для веселих запальних танців, родичі та друзі – ось воно – справжнє щастя.

– потужне звукове та світлове обладнання, штучне та природне освітлення. Є можливість виділити світлом чи затінити певні зони;

– смакуйте традиційні українські, оригінальні авторські чи кращі європейські страви. Здивуйте гостей стравами японської кухні, скуштуйте саке та вишукані вина сходу. Професіональні кухарі перетворять звичайні продукти на витвір мистецтва, щоб смак та вигляд наших страв здивував найвибагливішого гурмана;

– фуршетне, кава-брейк меню, козацький стіл – організуємо все на найвищому рівні, відповідно до ваших побажань. Складаємо індивідуальні замовлення. У нас величезний вибір алкогольних, безалкогольних та освіжаючих напоїв, кожен знайде щось для себе;

– ввічливі офіціанти, швидке та якісне обслуговування;

– послуги івент-менеджера, який координує дії підрядників, обговорює всі деталі та стежить за вчасним виконанням поставлених завдань.

Жоден ресторан м. Тернопіль не зрівняється із нами, адже крім смачної їжі та приємної атмосфери – візьмемо на себе усі турботи та клопоти, аби відсвяткувати весело й невимушено. Аналітичне бачення та професійні якості наших працівників дозволять уникнути неприємних накладок та форс-мажорів. Ми цілодобово готові Вас обслуговувати, також, до Ваших послуг – власна служба безпеки, що не допустить конфліктних ситуацій та клінінг-сервіс, аби залишити в пам’яті лише чисті яскраві моменти.

Щасливі миті святкування весілля назавжди залишаться у Вашому серці, ви обов’язково прийдете до нас ще раз – на день народження, хрестини, ювілеї.