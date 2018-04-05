Податки від підприємств Петра Гадза дадуть можливість Трибухівській ОТГ реалізувати багато планів

– Торік бюджет громади склав 17 млн. грн., в т. ч. власних доходів 8,5 млн. грн. Цьогоріч надходження будуть іще вищими, бо на підприємствах «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» суттєво зросли зарплати працівників, а отже, більшими будуть податки. Уже розпочали у Пишківцях ремонт клубу. Слід доасфальтувати частину дороги до школи. Звертаюся до усіх підприємців долучатися до спільної праці, працювати чесно і прозоро сплачувати податки. Працювати є над чим і практично усе сьогодні залежить від нашої активності, – каже голова Трибухівської громади Олег Ковдрин.

Нещодавно у Трибухівцях вже відкрили оновлений будинок культури, гроші на ремонт якого надав перспективний аграрій Петро Гадз. Також меценат допоміг фінансами для перекриття місцевої школи.

– У нас бюджет не проїдання, а розвитку, – розповідає Олег Ковдрин. – Цьогоріч коштів на розвиток є набагато більше. Однак, мабуть, буде перерозподіл бюджету, оскільки подали у Фонд регіонального розвитку проект капітального ремонту Трибухівської школи. Йдеться про утеплення фасаду, поліпшення матеріально-технічної бази і створення сучасного закладу нового типу. Торік близько 400 тис. грн. вклали у заміну вікон Пишківської і Трибухівської ЗОШ, а також реконструювали дитсадок, завдяки чому з’явилась можливість прийняти додатково 20 дітей.

Окрім цього, у Трибухівській ОТГ планують розвивати сільську медицину, а також створити великий спортивний комплекс з сучасним стадіоном, міні-футбольним полем зі штучним покриттям, чотирма тенісними кортами, басейном із фітнес-залом та усією відпочинковою інфраструктурою. Роботи у цьому напрямку починатимуться уже цьогоріч. Серед планів на майбутнє і будівництво трьох сонячних електростанцій.

– Я не боюся бути мрійником, – каже Петро Іванович Гадз. – Стежу за новинками і знаю, як іти до мети та втілювати мрії у життя. Коли в селі є робота, то у ньому залишається молодь, а отже, народжуються діти, є перспектива. І ми зацікавлюємо людей фінансово. Наприклад, зарплати в нашому господарстві не менші, ніж у Польщі.

За словами голови Трибухівської ОТГ, вже створено деякі проекти з переробки сміття, зокрема ведуться перемовини з банками щодо фінансування, а з німецькими партнерами – про постачання обладнання. Якщо б вдалося втілити ці проекти в енергетичному секторі, Трибухівська ОТГ була б найбільш процвітаючою в області, адже додатково буде створено близько 200 робочих місць.