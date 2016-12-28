Податкова поліція не дала вивезти закордон квасолю невідомого походження

27/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині податкова міліція запобігла незаконному експорту сільськогосподарської продукції на суму майже 900 тис. гривень.

Про це повідомляє Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області в рамках проведення операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження викрили посадових осіб одного із підприємств, які внесли завідомо неправдиві відомості до експортних митних декларацій.

Відтак підприємство намагалося експортувати за кордон понад 67 тонн квасолі невідомого походження загальною орієнтовною вартістю 878 тисяч гривень.

Варто зазначити, що у грудні цього року установою подано до Тернопільської митниці ДФС експортні декларації на товар «Квасоля біла, лущена, не подрібнена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей», у яких внесені недостовірні відомості стосовно виробника.

Встановлено, що виробник, зазначений у митних деклараціях, вказану продукцію не вирощував та експортеру не поставляв.

На підставі ухвали суду на вказаний вантаж накладено арешт.

Тривають слідчі дії.