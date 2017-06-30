Подарунок акторів Тернопільського драмтеатру викликав аншлаг

30/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Шевченка з нагоди Дня Конституції подарував безкоштовну виставу «Запорожець за Дунаєм» жителям краю. Охочих переглянути виявилося набагато більше, ніж міг вмістити зал театру.

Автор п’єси – С. Гулак Артемовський, режисер-постановник – Федір Стригун. Комічна опера є першим твором цього жанру українською мовою. «Запорожець за Дунаєм» – це наша класика. Такі твори були і будуть актуальними. У виставі йдеться про любов, про хитрого і доброго Карася, а також про те, що українець без України прожити не може. І цьому ніякий турок не може завадити. Хоча вже пройшло кілька століть, в народі досі пам’ятають пісні «Місяцю ясний, зорі прекрасні», «Ластівко моя прекрасна». Загалом дія відбувається в Турецький володіннях – це Задунайська Січ наприкінці вісімнадцятого, на початку дев’ятнадцятого століття», – відзначає режисер Федір Стригун.

Тернополяни, яким вдалося потрапити на цю виставу, задоволені. «Вистава дуже сподобалася. Як бачимо, серед глядачів був ажіотаж. Людей дуже багато. А ще скільки людей хотіли прийти, але їх не впустили. Думаю, варто такі покази повторювати. Можливо, тоді театральне мистецтво буде більш популярним», – каже тернополянка Олена Грузин.

Актори сподіваються, що у наступному сезоні тернополяни відвідуватимуть театр частіше.

Софія Романська