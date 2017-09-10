Початок наступного тижня на Тернопільщині буде теплим
Тернопільщина перебуває під впливом теплих атмосферних фронтів, – розповідають метеорологи. Відтак в регіоні спостерігається тепла, майже літня погода. На початку наступного тижня температурні показники ще підвищаться.
Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від сімнадцяти до двадцяти чотирьох градусів тепла, місцями сильний вітер, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, з початку тижня слід очікувати ще вищих температурних показників.
«Погодні умови у західних областях зумовлюють теплі атмосферні фронти. Відтак у краї спостерігається підвищення температурних показників. Аналогічна тенденція спостерігатиметься і далі. Упродовж доби температура повітря вдень місцями підвищуватиметься до двадцяти восьми градусів тепла».
За попередніми прогнозами метеорологів, в середині наступного тижня температурні показники знову підуть на спад.
Софія Романська
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