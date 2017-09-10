Початок наступного тижня на Тернопільщині буде теплим

10/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина перебуває під впливом теплих атмосферних фронтів, – розповідають метеорологи. Відтак в регіоні спостерігається тепла, майже літня погода. На початку наступного тижня температурні показники ще підвищаться.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від сімнадцяти до двадцяти чотирьох градусів тепла, місцями сильний вітер, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, з початку тижня слід очікувати ще вищих температурних показників.

«Погодні умови у західних областях зумовлюють теплі атмосферні фронти. Відтак у краї спостерігається підвищення температурних показників. Аналогічна тенденція спостерігатиметься і далі. Упродовж доби температура повітря вдень місцями підвищуватиметься до двадцяти восьми градусів тепла».

За попередніми прогнозами метеорологів, в середині наступного тижня температурні показники знову підуть на спад.

Софія Романська