Почали краще працювати: Богомол пояснив, чому на Тернопільщині побільшало злочинів

05/07/2017 Розмір тексту:

На десять відсотків зросла кількість злочинів в Тернопільській області в першому півріччі цього року порівняно із аналогічним періодом минулого. Побільшало усіх видів злочинів. Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Він же пояснив в чому причина росту злочинності.

– В основному цей ріст відбувся через те, що поліція краще почала працювати по латентній злочинності, – зазначив Олександр Богомол. – Латентна злочинність – це ті злочини, які не фіксуються заявами і повідомленнями про їх вчинення, а які розкриваються оперативним шляхом. Ріст 10% не через те, що в нас погіршилася оперативна обстановка, а через те, що працівники поліції почали працювати краще. У минулому році була атестація, переатестація, скорочення – дуже трусило поліцію. Багато нормативних документів не було, які б регламентували діяльність поліції. Півроку ми були без оперативної роботи, на сьогодні поліція має всі можливості, які передбачені законодавством, які були втрачені під час реформування, але вже відновлені і готова працювати над розкриттям злочинів.

Цього року в обласному управлінні Нацполіції запрацював відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Якщо у минулому році за 6 місяців було зафіксовано 6 випадків незаконного збуту наркотиків, то в цьому 60. Із них по 45 випадках оголошено підозру.

– В цьому році трапилося 7 умисних вбивств, вже всі розкриті, окрім вбивства у Білій, коли жертва розбою вбила нападника, яке ще розслідується, і по якому не оголошена підозра, – продовжує Олександр Богомол. – Сподіваюсь, що воно незабаром буде закрите. За півроку було 16 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень. В кожному випадку встановлені особи, а також 5 тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули за собою смерть – вони теж розкриті. 1928 крадіжок було в минулому році, а в цьому – 2081 – це 7,9% росту, але зауважу, що у нас більше злодіїв притягнуто до кримінальної відповідальності. В цьому році оголошено 682 підозри, що на 13% більше, ніж минулого. Також маємо питання щодо росту на 12% грабежів: 90 в цьому році і 80 – в минулому. Приємно те, що по 49 з них оголошено вже підозру, це розкриті злочини, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Розбійних нападів за 6 місяців 2017-го було 12. Резонансні, які ще залишаються не розкритими – це Борщів і напад на Анатолія Жукінського. Передостанній розбійний напад у Бережанах розкритий. Декілька днів тому ми затримали групу івано-франківсько-львівську – троє осіб, які вчинили цей злочин. Ми три тижні документували їхню діяльність і за допомогою співпраці з прокуратурою затримали їх, взяли під варту без права застави і працюємо далі.

Також за шість місяців 2017 року було вчинено 452 шахрайства, що на 37% більше ніж в минулому році. Якщо порівнювати з минулим півріччям, то цього разу більше розкритих злочинів. Минулого року було 96 підозр оголошено, а цього – 186. Зафіксовано 44 випадки незаконних заволодінь автомобільним транспортом. Це на 41% більше, ніж у минулому році. З 44 випадків по 21 вже оголошено підозру.

Ольга Трач

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