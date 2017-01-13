Почаївські монахи залякують людей апокаліптичними пророцтвами на 2017 рік?

13/01/2017 Розмір тексту:

11 січня у церквах Московського патріархату в Україні відзначають день пам’яті преподобного Лаврентія Чернігівського.

Користуючись такою нагодою, офіційний сайт Свято-Успенської Почаївської лаври поширив апокаліптичні пророцтва, приписані цьому монаху, в яких московські батюшки залякують вірян настанням кінця світу у випадку обрання Україною курсу, окремого від Росії.

У публікації «О последних временах» почаївські ченці богохульно прирівняли єдність Святої Трійці до, нібито, необхідності єднання України, Росії та Білорусі:

«…наше родное слово Русь и русский …быть с Православной Россией, чтобы вместе составить Святую Русь … Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию…».

Втім, ці суперечливі тези не лише вкотре підтверджують антиукраїнські настрої в Почаївській Лаврі, але й кидають тінь єресі на монастир і в православному світі. Як стверджують релігієзнавці, слова, які у Почаївській Лаврі приписують преподобному Лаврентію Чернігівському насправді належать одіозному самовисвяченому «схимитрополиту» Херувиму Дєгтярю, представнику однієї з православних сект, котра у радянські часи співпрацювала з НКВС, а зараз відома своєю монархічно-фашистською ідеологією та зв’язками з російською чорносотенною організацією «Союз Православних Хоругвоносців», котра регулярно проводить акції в підтримку православного фашизму у Росії.

Цілі чергової порції проросійської пропаганди з боку Почаївської Лаври очевидні – оправдати російську військову агресію псевдорелігійними байками. Наскільки ж серйозно сприймають такі абсурдні публікації віруючі Московського патріархату, сумніватись не доводиться. Так, нещодавно Україну шокувала історія про дівчинку з Тернопільщини, яку її бабуся, віддана прихожанка Московського патріархату, 13 років утримувала ізольованою вдома та не відпускала до школи.