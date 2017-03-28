Почаївська Лавра вкотре прославилася як оплот “русского міра”

28/03/2017 Розмір тексту:

Учасник АТО з Тернопільщини в соціальній мережі стверджує, що його мати була свідком того, як «руськоязичні» відвідувачі Почаївської Лаври УПЦ МП закликали вбивати бандерівців за стінами монастиря, а батюшки з Московського патріархату, котрі чули це на власні вуха проігнорували українофобські виступи «прихожаніна», натомість втихомирювали жінку, яка вступила в суперечку з «сєпаром».

«…коли я був на сході – і мати була в лаврі – там один даунецкий вилупок прямо в храмі булькнув – «Бандер за стинами нужно стрелять» мати йому таким же тоном відповіла – «мене стріляй» і піп не сєпара а її приперся втихомирювати…» (авт.).

Обурення військовослужбовця викликали і теми проповідей у Почаївській Лаврі, котру він називає «Московським ВАТИканом», а також московські монахи, які зараз населяють українську святиню та боготворять Кирила – благословителя вбивць українського народу і їх військової техніки.