Побили та викинули: мати призовника озвучила свою версію подій у військкоматі. ВІДЕО

16/05/2017 Розмір тексту:

Іншу версію того, що 14 травня відбулось у військкоматі, має мама військовозобов’язаного.

Розповідає, що її син не мав причин для того, аби самовільно викидатись із п’ятого поверху або ж втікати. Він знаходився там ще із 5-го травня. Бачила його напередодні, у суботу, бо у хлопця виникли проблеми зі здоров’ям. А вже у неділю вранці їй зателефонували, що син потрапив у лікарню.

Мати впевнена, що його побили та викинули із вікна. Каже, що знає, хто це зробив та вимагає покарати винних.

Детальніше – в сюжеті ТВ-4.

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