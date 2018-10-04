Побили і погрожували ножем: у Тернопільському районі скоєно розбійний напад

04/10/2018 Розмір тексту:

Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інкримінують правоохоронці Тернопільщини двом жителям Тернопільського району. Хлопці, сімнадцяти та двадцяти дев’яти років, проникли у чуже житло, побили господаря, забрали речі та втекли.

Подія трапилася 3 жовтня близько 22:10. За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, потерпілий впізнав своїх кривдників. Обидвоє – знайомі його колишньої подруги. За попередньою інформацією, дівчина поскаржилася на нього своїм товаришам. Останні вирішили провчити тернополянина.

Вночі, віджавши металопластикове вікно, проникли у його будинок, побили та погрожуючи ножем, відібрали документи, камеру відеоспостереження й втекли. Потерпілий викликав поліцію і звернувся за меддопомогою до лікарні. У нього підозра на перелом щелепи.

Уже за кілька годин нападників піймали. Одного з хлопців затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про затримання і іншого нападника. У скоєному вони зізналися. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 187 частина 3 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.