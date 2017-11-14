По всій Україні обіцяють тепло, а на Тернопільщині – холоднечу

14/11/2017 Розмір тексту:

Нестабільні погодні умови і далі спостерігатимуться на Тернопільщині. Загалом більшість регіонів України очікує прихід антициклону, що означатиме потепління, однак на заході і далі спостерігатиметься прохолодна погода.

Найближчими днями на півдні України очікують підвищення температури повітря до сімнадцяти градусів тепла, також передбачають більш сонячну погоду. Однак на Тернопільщині поки що зберігатиметься прохолодна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до кінця тижня поступово знижуватимуться температурні показники, вночі можливі заморозки.

«У Тернопільській області спостерігатиметься мінлива погода, часом можливі заморозки. А вдень в окремих населених пунктах області пройдуть невеликі дощі. Температура повітря: вночі: від одного градуса морозу до одного градуса тепла, вдень: 6 – 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру».

Метеорологи запевняють: найближчими днями суттєвого похолодання і снігу не передбачається.

Софія Романська