По любові: у Тернополі п’яна панянка взяла у хлопця автомобіль і заїхала в слупа. ФОТО

25/10/2017 Розмір тексту:

Аварія з матеріальними збитками трапилась на вул. Вояків дивізії “Галичина”, 22 близько 00:05.

– 21-річна дівчина-водій їхала на авто Renault Megane по вулиці Вояків дивізії “Галичина”, 22 і в’їхала у стовп, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту – 1.42 проміле – це в сім разів більше допустимої норми.

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130, протокол за ст. 124 та вилучили посвідчення водія, пише “20 хвилин“.