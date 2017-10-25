По любові: у Тернополі п’яна панянка взяла у хлопця автомобіль і заїхала в слупа. ФОТО
25/10/2017 0
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Аварія з матеріальними збитками трапилась на вул. Вояків дивізії “Галичина”, 22 близько 00:05.
– 21-річна дівчина-водій їхала на авто Renault Megane по вулиці Вояків дивізії “Галичина”, 22 і в’їхала у стовп, – повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. – Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння. Результат алкотесту – 1.42 проміле – це в сім разів більше допустимої норми.
На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130, протокол за ст. 124 та вилучили посвідчення водія, пише “20 хвилин“.
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