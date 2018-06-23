По двоє у кожній школі і ресторані: тернопільська поліція сьогодні посилено охоронятиме випускників

23/06/2018 Розмір тексту:

Зі слів тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайла Білецького, така необхідність зумовлена тим, що школярі святкуватимуть випускні.

– До охорони публічної безпеки та правопорядку в області буде задіяно майже три сотні співробітників поліції , – каже Михайло Білецький. – Патрульні поліцейські у Тернополі супроводжуватимуть колону випускників та пильнуватимуть за дотриманням дорожнього руху й порядком під час святкової ходи. Щонайменше по двоє представників поліції чергуватимуть у кожній школі та всіх розважальних закладах, де святкуватимуть випускний. Посилені патрулі будуть і поблизу Тернопільського ставу, де, зазвичай, зустрічають схід сонця випускники обласного центру. Все для того, аби не допустити нещасних випадків чи хуліганських дій.

Заборона на продаж алкоголю з 18 години 23 червня і до 24 червня діятиме на всій території міста. Як зазначив начальник міського відділу поліції Тернополя Сергій Гаврилюк, буде кілька груп, які перевірятимуть продаж алкоголю у заборонений час.

Поліцейські також звертаються до батьків та педагогів, які будуть на випускних вечорах, теж пильнували за своїми дітьми.