По 100 гривень на учня: депутати виділили додаткові кошти на ремонт шкіл

08/06/2017 Розмір тексту:

На XV сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли зміни до бюджету Тернополя на 2017 рік за рахунок перевиконання бюджету. Загалом, як зауважив міський голова Сергій Надал, на фінансування галузей додатково направлено понад 52 млн грн.

«Прийняті зміни до бюджету Тернополя є надзвичайно важливими, адже, в іншому випадку, у літній період школи та дитячі садочки, інші інфраструктурні об’єкти могли залишитися без ремонтів, а сфера соціального захисту – без належного фінансування. Проте депутати відновили роботу і проголосували за зміни», – розповідає Сергій Надал.

Зокрема, прийнято рішення про співфінансування проекту «Водна арена», внесено зміни у програму розвитку фізкультури і спорту та програму «Турбота».

«Сфера освіти отримала додатково понад 15 млн. грн. на поточні ремонти (з розрахунку по 100 грн. на учня), на капремонт закладів освіти, встановлення сигналізації. Охорона здоров’я отримала майже 2,5 млн. грн. на придбання обладнання, проведення ремонтів у медичних закладах, сфера культура – кошти на ремонт закладів культури, а спорт – на капремонт приміщень ДЮСШ №1 та басейну, на капремонт доріжок стадіону та ін.,» – додає очільник Тернополя.

Окрім того, з міської казни виділено кошти на забезпечення пільгового перевезення пасажирів у громадському транспорті міста, майже 12 млн. на сферу ЖКГ та кошти на внесення змін у план зонування та змін меж міста.