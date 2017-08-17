Пляж посеред асфальту: тернополяни знайшли оригінальне місце для відпочинку. ФОТО

15/08/2017 Розмір тексту:

Якщо у вас немає коштів, або поніжитися на теплому пісочку біля якось моря, – це не проблема.

Як можні бюджетно відпочити прямо при дорозі у рідному місті, знають двоє тернополян, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Місто.

У мережі з’явилося фото, на якому хлопці лежать і засмагають край дороги на величезному піщаному насипі.

“Правда, така локація не дає можливості часто купатися, до безпечних ділянок озера йти далеченько”, – пише видання.