Пляж посеред асфальту: тернополяни знайшли оригінальне місце для відпочинку. ФОТО
15/08/2017 1
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Якщо у вас немає коштів, або поніжитися на теплому пісочку біля якось моря, – це не проблема.
Як можні бюджетно відпочити прямо при дорозі у рідному місті, знають двоє тернополян, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Місто.
У мережі з’явилося фото, на якому хлопці лежать і засмагають край дороги на величезному піщаному насипі.
“Правда, така локація не дає можливості часто купатися, до безпечних ділянок озера йти далеченько”, – пише видання.
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Коментарі (1)
наталя15/08/2017
дураки молодці попали в кадр