Пляж посеред асфальту: тернополяни знайшли оригінальне місце для відпочинку. ФОТО

15/08/2017 1
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Якщо у вас немає коштів, або поніжитися на теплому пісочку біля якось моря, – це не проблема.

Як можні бюджетно відпочити прямо при дорозі у рідному місті, знають двоє тернополян, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Місто.

У мережі з’явилося фото, на якому хлопці лежать і засмагають край дороги на величезному піщаному насипі.

“Правда, така локація не дає можливості часто купатися, до безпечних ділянок озера йти далеченько”, – пише видання.

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Коментарі (1)

наталя

15/08/2017

дураки молодці попали в кадр

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