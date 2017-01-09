Пластова родина відзначила Різдво. ФОТО

09/01/2017 Розмір тексту:

У третій день Різдва у Тернополі традиційно відзначають це свято представники ПЛАСТу. «Різдвяна свічечка» збирає велику пластову родину, щоб разом гарно провести час за колядками, вертепами, спілкуванням.

– Традиційно, у третій день свят пластуни збираються на різдвяну свічечку, – каже Дмитро Сиротюк, голова тернопільського ПЛАСТу. – Цього разу будемо колядувати, дивитися вертепи, виступи, які прославляють народження Христа. До цього дійства діти готуються завчасно, за тиждень-два. На свято сходиться вся пластова родина: хтось виступає, хтось слухає, це свято і для батьків. Зараз ми налічуємо 530 пластунів.

Розпочали свято з промови священика, спільної молитви та коляди. Цього роль ведучих «Свічечки» дісталося подружжю пластунів Зоряні та Олегу Удичам. Вони є яскравим прикладом пластунської родини, яких поєднала ця організація, і дві їхні донечки також вже пластунки.

– ПЛАСТ – це не лише середовище для самопізнання, самореалізації, самовиховання, це ще й гурт однодумців, об’єднання друзів, а декому ПЛАСТ дає навіть більше, – зазначила Зоряна Удич. – Так, він дав мені тебе – підтримав її чоловік. – А скільки в цьому залі пластових сімей, скільки ми знаємо людей, які за чоловіком чи дружино теж починали пластувати, і скільки вже є дітей народжених у пластових сім’ях і які також починають пластувати.

Різдвяні дійства та виступи, які діти і підлітки готують для святкового заходу – це чудова нагода продемонструвати власні таланти. Та найзворушливішими завжди є виступи найменших – пташат.

Ольга Трач

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