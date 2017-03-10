Планшети від компанії Креатор-Буд отримали учасники Західноукраїнського інтелектуального турніру “Natus vincere”

10/03/2017 Розмір тексту:

Впродовж двох днів на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету проходив відкритий Західноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus vincere» на кубок ректора ТНЕУ. Це командні змагання між тими, хто вміє письмово та усно висловлювати й обґрунтовувати свою позицію з приводу тієї чи іншої проблеми та довести її в наукових дискусіях – раундах.

У заході взяли участь 54 команди з різних куточків України – учні10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та студенти 1-2 курсів коледжів з Тернопільської, Львівської, Волинської, Хмельницької, Рівненської та Донецької областей.

Під час проведення Турніру працювало три секції: правова, історико-філологічна, соціально-психологічна.

Метою цього масштабного інтелектуального дійства було створення умов для реалізації та розвитку творчих здібностей учасників, формування у них інтересу до правознавства, історії, рідної мови, соціальної роботи, психології, залучення учнів і студентів до наукової діяльності, виховання почуття причетності до процесу творення України як правової, соціальної держави з національно свідомими громадянами.

Для проходження 1 етапу команди, які виявили бажання взяти участь у Турнірі, надсилали творчу презентацію на одну із запропонованих тем. Другий етап Турніру – Дебати. Перед початком дебатів проводилося жеребкування для визначення нумерації команд. У кожному раунді за результатами жеребкування команда виступала в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент. 3 етап – Інтелектуальна гра. Даний етап передбачав наступні конкурси: Розминка, Мозковий штурм, Конкурс капітанів, Інтелектуальне рівняння та Емпіричне завдання.

Переможці Турніру визначалися за загальним рейтингом. Юнаків привітали та нагородили партнери заходу. Планшети від будівельної компанії «Креатор-Буд» подарувала трьом переможцям заходу заступник директора компаії – Ліна Прокопів.

– Успіхів, натхнення та подальших перемог. Не зупинятися на досягнутому, ставити перед собою високі цілі та досягати нових вершин. Вірю, що ваші плани, мрії та задуми здійсняться. Бажаю Вам щасливої життєвої дороги , оптимізму і нових звершень заради блага незалежної України, – зазначила у своєму зверненні до учасників заходу Ліна Прокопів.