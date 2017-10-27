Півцентнера конопель і “Шмайсер” знайшли у селянина з Тернопільщини. ФОТО

27/10/2017 Розмір тексту:

189 рослин коноплі, а це майже сорок п’ять кілограм, близько десяти кілограм сушеної та подрібненої речовини, згортки з марихуаною, а також пістолети марки «ПГШ 790 Шмайсер», стартовий пістолет «Сталкер» і набої до них – усе це вилучили працівники Збаразького відділення поліції під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні жителя одного з сіл району.

За словами Степана Яцуха, заступника начальника Головного управління Національної поліції Тернопільської області, незаконне зберігання заборонених речовин працівники кримінальної поліції виявили у ході проведення оперативно-профілактичних заходів, щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері наркозлочинності.

Під час обшуку оперативники на горищі приватного будинку виявили 189 зелених рослин коноплі, півтора мішка подрібненої речовини, а також дві літрових банки з сушеною та перемеленою марихуаною. Власник “зелених насаджень” каже, що усе це зберігав для власного використання. Вирощував та доглядав сировину також самостійно.

Степан Яцух каже, що ймовірніше за все, мешканець Збаражчини висаджував коноплю між іншими сільськогосподарськими культурами, оскільки працівники поліції виявили та вилучили посеред городу сорок чотири залишки коренів коноплі.

Чоловік уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Наразі його затримали відповідно до статті 208 КПК. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Вилучене правоохоронці передали в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство відповідно до статті 309 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. З’ясовують працівники поліції де взяв і чи законно збаражчанин зберігав у себе зброю та набої, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.