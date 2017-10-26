Півтори тисячі аварій, майже півсотні загиблих: статистика ДТП на Тернопільщині вражає. ВІДЕО

26/10/2017 Розмір тексту:

Нетвереза 21-річна дівчина-водій їхала на авто Рено Меган і в’їхала у стовп. Аварія трапилась 25 жовтня опівночі, на вулиці Вояків дивізії “Галичина”, повідомляють в прес-службі управління патрульної поліції Тернополя. Те, що дівчина була п’яною, підтвердив результат алкотесту, він показав 1.42 проміле – це в сім разів більше допустимої норми. Внаслідок аварії постраждав лише автомобіль. Кермо і алкоголь – речі несумісні, нагадують у поліції.

1650 дорожньо-транспортних пригод трапилось на території області від початку року. 421 ДТП – з потерпілими. 42 людей в аваріях загинули. У Тернополі цього року вже сталось 65 аварій з потерпілими, у яких загинуло 8 людей, повідомляє TV-4.

– Основними причинами вчинення ДТП є недотримання безпечної швидкості руху, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил проїзду перехресть, а також порушення пішоходами правил переходу проїзної частини. Ще одна причина ДТП – це алкогольне, чи наркотичне сп’яніння водія. Цього року слідчі направили до суду обвинувальні акти стосовно 6 водіїв, які скоїли ДТП із смертельними наслідками, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, – розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Четверо нетверезих водіїв внаслідок ДТП загинули. П’яні за кермом – завжди у полі зору поліції. І попадаються охоронцям порядку нерідко. Проблема дуже серйозна, отож і вирішувати її потрібно оперативно. У поліції запланували провести цілий ряд заходів, аби одна проблема не тягнула за собою іншу.

– 2 тижні буде проводитися, тиждень підготовчий, а тиждень практичний етап боротьби з незаконним, або фальсифікованим алкоголем на території всієї області. Цей тиждень ми збираємо інформацію, нам наступний тиждень ми будемо активно працювати по розливайках, по магазинах, вдасться – по цехах, тому що на жаль податкова міліція цим не займається. Компетенція їхня – підслідність, я це все розумію, але наслідки цієї всієї діяльності з незаконним алкоголем, розгрібаємо ми – у вигляді трупів на дорозі, трупів під час вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, – каже Олександр Богомол.

Мінімальний штраф за кермування у нетверезому стані натепер становить 10 200 грн із позбавленням права водіння на рік. У разі повторного порушення – 20 400 грн штрафу та позбавлення водійських прав на три роки. Хоча у 2016 році в Україні посилили покарання за водіння автомобіля в нетверезому стані, любителів хильнути за кермом не поменшало. Лише від початку року поліцейські Тернопільщини склали 1320 протоколів на нетверезих водіїв. Кожна п’ята дорожньо-транспортна пригода стається через алкоголь.