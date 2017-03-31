Півсотні жінок зібралися на сходах “білого дому” у Тернополі. ФОТО

31/03/2017 Розмір тексту:

Півсотні жінок вишикувалися у формі слова “Мир” під час флешмобу у Тернополі 31 березня. Так у місті відзначали День Миру.

Організатором акції стала коаліція жіночих громадських організацій «Жінки — за мир і безпеку!». Співорганізатори – Український жіночий фонд, Тернопільська обладміністрація, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, Тернопільська обласна Асоціація Жінок.

Понад півсотні жінок зібрались на сходах перед обладміністрацією і вишикувались, сформувавши слово «Мир». Вони тримали у руках малюнок голуба миру і скандували «Ми за мир», повідомляє “20 хвилин“.

Другим етапом акції стала виставка робіт юних художників на тему материнства і материнської турботи у фойе обласної ради. Тут показали малюнки школярів, які прийняли участь у конкурсі малюнків, оголошених відділом сім’ї та молоді обладміністрації. Першу премію отримав Віталій Посівайло зі Зборова за твір «Скажімо, ні війні, ми за мир». Малюнок, на якому сонячне небо мирної України та похмурі військові будні, найбільше вразило журі. В конкурсі літературних творів головну нагороду здобуло есе «Молитва».